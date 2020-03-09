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В Петербурге произошел пожар на водородной станции на заводе

Эвакуировали 30 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 марта. /ТАСС/. Возгорание произошло на водородной станции на заводе "Светлана" в Выборгском районе Санкт-Петербурга, из соседнего здания эвакуировали 30 человек, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.

"Произошло возгорание водородной станции - шесть емкостей по 10 куб. м, происходит факельное горение, емкости пусты, выгорают остатки водорода. Проведена эвакуация 30 человек из находящегося рядом административно-производственного здания", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что сообщение об инциденте поступило в 19:39 мск. Территория, где произошло возгорание, арендуется у завода частной компанией.

Завод "Светлана" занимается выпуском электроприборов и микроэлектроники.

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РоссияСанкт-Петербург
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