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Обновлено 

Автосервис загорелся на юге Москвы

Площадь пожара составля 100 кв. м

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Гаражи автосервиса горят на юге Москвы. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"На улице Борисовские пруды, 1 горят шесть гаражей автосервиса", - сказал собеседник агентства, добавив, что в гаражах слышны хлопки. Над гаражами расположена линия электропередачи, которая может пострадать от огня.

По информации столичного главка МЧС, площадь пожара составляет 100 квадратных метров, на месте работают пожарные.

Новость обновлена (9:47 мск) - добавлены подробности во 2 абзаце, уточняется площадь возгорания.

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Россия
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