{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ростовской области арестовали двух подростков по подозрению в нападении на почтальона

Инцидент произошел в одном из домов в городе Семикаракорске. Подростки напали на почтальона, которая доставляла деньги пенсионерам

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 марта. /ТАСС/. Двух несовершеннолетних жителей города Семикаракорска Ростовской области арестовали по подозрению в совершении разбойного нападения на почтальона, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

"Возбуждено уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних жителей г. Семикаракорска 15 и 16 лет. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой"). Подозреваемые, действуя по предварительному сговору, совершили разбойное нападение на почтальона", - говорится в сообщении.

По версии следствия, целью подозреваемых были деньги, которые почтальон доставлял пенсионерам. "Зная, что почтальон разносит гражданам по месту жительства пенсии, и у нее имеется крупная сумма денежных средств, несовершеннолетние пришли в подъезд одного из домов, расположенных в г. Семикаракорске, где нанесли почтальону несколько ударов палкой по голове" - сообщили в пресс-службе. Почтальон оказала сопротивление подозреваемым, и им не удалось завладеть деньгами.

Несовершеннолетних задержали, ранее они уже привлекались к уголовной ответственности за кражу. По ходатайству следствия оба подростка заключены под стражу.

Теги
РоссияРостовская область
Реклама на ТАСС
Суд продлил арест начальнику ГУ ФСИН по Ростовской области до 12 мая
Муслим Даххаев обвиняется в разглашении государственной тайны, его дело засекречено
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС