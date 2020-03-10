В Ростовской области арестовали двух подростков по подозрению в нападении на почтальона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 марта. /ТАСС/. Двух несовершеннолетних жителей города Семикаракорска Ростовской области арестовали по подозрению в совершении разбойного нападения на почтальона, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

"Возбуждено уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних жителей г. Семикаракорска 15 и 16 лет. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой"). Подозреваемые, действуя по предварительному сговору, совершили разбойное нападение на почтальона", - говорится в сообщении.

По версии следствия, целью подозреваемых были деньги, которые почтальон доставлял пенсионерам. "Зная, что почтальон разносит гражданам по месту жительства пенсии, и у нее имеется крупная сумма денежных средств, несовершеннолетние пришли в подъезд одного из домов, расположенных в г. Семикаракорске, где нанесли почтальону несколько ударов палкой по голове" - сообщили в пресс-службе. Почтальон оказала сопротивление подозреваемым, и им не удалось завладеть деньгами.

Несовершеннолетних задержали, ранее они уже привлекались к уголовной ответственности за кражу. По ходатайству следствия оба подростка заключены под стражу.