Суд продлил арест начальнику ГУ ФСИН по Ростовской области до 12 мая

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 марта. /ТАСС/. Ленинский районный суд продлил срок содержания под стражей начальнику ГУ ФСИН по Ростовской области Муслиму Даххаеву до 12 мая, сообщили ТАСС в суде.

"Продлили арест до 12 мая", - сообщил собеседник агентства.

Даххаева задержали 13 ноября. Как сообщал ТАСС адвокат Александр Заманский, его подзащитному вменяют разглашение гостайны в виде нарушения секретного документооборота внутри организации. Дело Даххаева, по словам адвоката, засекречено.

Муслим Даххаев родился в 1962 году в селении Новокули Новолакского района Дагестана. После армии пришел на службу в органы внутренних дел, принимал участие в разгроме боевиков в Дагестане в 1999 году. В сентябре 2005 года его назначили на должность начальника ГУ ФСИН России по Республике Дагестан с переводом по службе из МВД республики.