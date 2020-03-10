Суд в Махачкале арестовал главу района Дагестана по делу о злоупотреблении полномочиями

МАХАЧКАЛА, 10 марта. /ТАСС/. Советский районный суд Махачкалы заключил под стражу главу Ахтынского района Дагестана Османа Абдулкеримова, задержанного в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Районным судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 10 дней, до предъявления обвинения. После предъявления обвинения срок содержания под стражей в отношении Абдулкеримова составит два месяца - до 6 мая включительно", - сообщил представитель суда.

6 марта в администрации Ахтынского района прошли обыски, они были связаны с уголовным делом о злоупотреблении должностными полномочиями при выделении земельных участков. После завершения обысков, по информации источника ТАСС в правоохранительных органах республики, глава района был доставлен на допрос в Махачкалу, после завершения которого его задержали.