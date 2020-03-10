Жительница Нижегородской области получила тюремный срок за торговлю детьми

ТАСС, 10 марта. Приокский районный суд Нижнего Новгорода приговорил к пяти с половиной годам колонии 39-летнюю жительницу региона, которая обвинялась в торговле новорожденными и мошенничестве с материнским капиталом. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте следственного управления СК РФ по Нижегородской области.

"Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - указано в сообщении.

Как установил суд, в 2018 году злоумышленница предложила беременной женщине, которая не хотела воспитывать ребенка, забрать его себе. Она изготовила на роженицу поддельный паспорт, вклеив фотографию другой женщины. Впоследствии документы на ребенка были оформлены по этому фиктивному паспорту. Осужденная пыталась продать ребенка за 350 тыс. рублей в Москве, но преступная сделка была сорвана. В ходе следствия осужденная признала свою вину.

По данным следствия, в 2012 году женщина уже дважды осуществляла подобные схемы торговли детьми. Кроме того, в декабре 2012 года она получила материнский капитал, предоставив в государственные органы поддельные документы о том, что является матерью этих детей. На средства материнского капитала она купила жилье в Нижегородской области.