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В Томске полиция ликвидировала лабораторию по производству мефедрона

У безработного нашли более 13 кг синтетических наркотиков

ТАСС, 10 марта. Полицейские в Томске пресекли работу нарколаборатории, в которой местный житель производил мефедрон. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками УМВД России по Томской области при силовой поддержке бойцов спецподразделения "Гром" задержан 34-летний безработный житель областного центра, подозреваемый в незаконном производстве наркотических средств. По предварительным данным, он оборудовал в арендованном помещении лабораторию по производству синтетического наркотического средства", - рассказала Волк.

Сотрудики правоохранительых органов нашли в лаборатории более 3 кг готового мефедрона, химические реактивы и около 10 кг наркотиков в кристаллизированной форме, добавила она.

Полиция возбудила уголовное дело по статьям о покушении на сбыт и о производстве наркотиков.

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РоссияТомская область
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