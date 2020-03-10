Следователи проверяют обстоятельства смерти полугодовалого ребенка в больнице КБР

НАЛЬЧИК, 10 марта. /ТАСС/. Следственным управлением СК РФ по Кабардино-Балкарии (КБР) проводится доследственная проверка в связи со смертью шестимесячного ребенка в Республиканской детской клинической больнице (РДКБ), сообщили журналистам во вторник в ведомстве.

Ранее в социальных сетях появилась информация о смерти ребенка от пневмонии и неправильного лечения.

"Следственными органами СК РФ по КБР инициировано проведение доследственной проверки в связи с распространением в республиканских СМИ сообщения о смерти шестимесячного ребенка в РДКБ", - говорится в сообщении.

Согласно материалам проверки, 2 марта 2020 года в РДКБ от острой пневмонии умер ребенок. В ходе проверки следователи назначат проведение судебно-медицинской экспертизы, а также установят все обстоятельства произошедшего, отметили в СК.

В Минздраве республики сообщили, что в связи с инцидентом проведут лечебно-контрольную комиссию. По предварительной информации, ребенок, имевший сопутствующее врожденное заболевание сердца, поступил в больницу с тяжелой формой пневмонии. Отмечается, что "врачи делали все, чтобы спасти ребенка, с привлечением внешних экспертов, но, к сожалению, это оказалось невозможно".

По итогам проверки при выявлении нарушений в отношении ответственных лиц будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством, заверили в Минздраве.