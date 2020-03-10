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В Ленобласти продлили арест многодетному отцу, обвиняемому в насилии над дочерью

Он будет находится под стражей до 16 апреля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Гатчинский городской суд Ленинградской области до 16 апреля продлил срок содержания под стражей многодетному отцу Андрею Бовту в рамках расследования дела об изнасиловании дочери и хранении оружия. Об этом ТАСС во вторник сообщили в следственном управлении СК РФ по Ленинградской области.

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"Срок меры пресечения в виде заключения под стражу продлен до 16 апреля 2020 года", - сказали в управлении.

Ранее ТАСС со ссылкой на следственное управление СК РФ области сообщал, что Бовт признал вину в части хранения оружия, а в части изнасилования многодетный отец не согласился с обвинением. Кроме того, в начале этого года в Гатчинский горсуд поступили документы о лишении родительских прав сожительницы Бовта - матери детей.

16 декабря в доме многодетной семьи из Гатчины в Ленинградской области был изъят арсенал оружия, в том числе автоматы, пистолеты и большое количество боеприпасов. По данному факту было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия. При этом по подозрению в насилии над несовершеннолетней дочерью был задержан, а позже арестован по решению суда сожитель матери детей Андрей Бовт. Позже следствие заявило, что инкриминирует ему несколько статей УК РФ ("Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста", "Совершение насильственных действий сексуального характера в отношении того же лица", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ".

Правоохранительные органы получили сведения о случаях изнасилования в многодетной семье из Гатчины в Ленинградской области от подруги матери потерпевшей девочки. Ранее ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах сообщал, что в рамках допроса многодетная мать заявила, что знала от дочери о неоднократных фактах насилия со стороны своего сожителя. При этом в правоохранительные органы она не стала обращаться, потому что опасалась за свое здоровье, а также за остальных детей.

Теги
РоссияЛенинградская область
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