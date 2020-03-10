МВД возбудило дело о нарушениях при банкротстве Ярославской генерирующей компании

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 марта. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело в связи с неправомерными действия при банкротстве АО "Ярославская генерирующая компания". Об этом в ответ на запрос ТАСС сообщила пресс-служба УМВД по Ярославской области.

"Следственной частью следственного управления УМВД России по Ярославской области по факту неправомерных действий при банкротстве возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 195 УК РФ (Неправомерные действия при банкротстве)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, неустановленное лицо из числа руководителей компании скрыло имущество, которое должно было быть направлено на погашение кредиторской задолженности акционерного общества. "Кредиторам акционерного общества причинен ущерб на сумму более 2 млн 250 тыс. рублей", - информирует пресс-служба.

В 2018 году решением Арбитражного суда области компанию признали банкротом, на предприятии ввели процедуру конкурсного производства.

Ярославская генерирующая компания создана в 2010 году правительством Ярославской области. Компания производит и передает тепловую и электроэнергию, также занимается водоснабжением и водоотведением в восьми районах Ярославской области.