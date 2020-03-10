В Волгограде задержали помощника прокурора по подозрению в получении взятки

ВОЛГОГРАД, 10 марта. /ТАСС/. Помощника прокурора Тракторозаводского района Волгограда задержали во вторник по подозрению в получении взятки в крупном размере, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Волгоградской области

"Сегодня в результате совместной работы следователей регионального управления СКР, оперативных сотрудников УФСБ России по Волгоградской области и службы собственной безопасности областной прокуратуры по подозрению в получении взятки задержан помощник прокурора Тракторозаводского района Волгограда. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в крупном размере)", - сказано в сообщении ведомства.

Старший помощник облпрокурора Оксана Черединина отметила журналистам, что прокуратура "и в дальнейшем намерена бескомпромиссно реагировать на факты коррупции, невзирая на чины и предыдущие заслуги".

В Следственном управлении СК по региону и областной прокуратуре не назвали сумму взятки, отметив, что проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств преступления.