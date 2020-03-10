Полиция Петербурга начала проверку из-за разбитого блогером окна в доме Франца Витцеля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Петербургская полиция начала проверку в связи с инцидентом в доме Франца Витцеля в Сестрорецке в Курортном районе Санкт-Петербурга, который является памятником архитектуры. Блогер разбил там окно, снял это на видео и опубликовал в соцсетях. Об этом ТАСС сообщили в главке МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"По данному факту проводится проверка", - сказал представитель ведомства.

Видео инцидента во вторник распространилось в социальных сетях. В ролике показывается, как человек с бейсбольной битой, который закрывает лицо повязкой, ходит по зданию, а затем разбивает в нем окно. По данным издания "Фонтанка", автором видео является Instagram-блогер под псевдонимом alex.spb.

На его странице в Instagram видео отсутствует, однако там размещен комментарий. "Этот пост относится к видео, которые многие могли увидеть. Хочу извиниться перед теми, кто увидел это. Я не знал, что это региональный памятник, я никогда не считал себя вандалом и не занимался такими вещами", - написал блогер на своей странице. В комментарии также отмечается, что автор "осознает, что незнание не освобождает от ответственности" и сообщает, что не будет больше давать никаких комментариев по данному поводу.

По данным на сайте городского комитета по охране памятников истории и культуры, загородный дом Витцеля в 2019 году включен в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Двухэтажное здание построено в 1912 году и является единственным объектом историко-культурного наследия в исторической части Сестрорецка, облик которого сохранился до наших дней без существенных изменений.

Владельцем дома в начале XX века был почетный гражданин Санкт-Петербурга и председатель правления городской ниточной мануфактуры Франц Витцель. В советское время здание использовалось для нужд детского лагеря "Юный Ленинец", а после распада СССР дом некоторое время находился на балансе Министерства обороны. По последним данным комитета по охране памятников истории Петербурга, дом сейчас находится в собственности властей города.