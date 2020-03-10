Источник: в Подмосковье неизвестные напали на дом замгубернатора ЯНАО

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Неизвестные ворвались в дом к заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой в подмосковных Котельниках, избили ее мужа и украли €200 тыс. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестные совершили нападение на дом заместителя губернатора ЯНАО Альбины Свинцовой, который находится в Котельниках Московской области. Дома в это время находился супруг Свинцовой, налетчики связали его, избили и украли €200 тыс.", - сказал собеседник агентства, добавив, что нападавших было трое, они были вооружены.

По его словам, сейчас полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия.