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Источник: в Подмосковье неизвестные напали на дом замгубернатора ЯНАО

Они избили мужа Альбины Свинцовой и похитили €200 тыс.

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Неизвестные ворвались в дом к заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой в подмосковных Котельниках, избили ее мужа и украли €200 тыс. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестные совершили нападение на дом заместителя губернатора ЯНАО Альбины Свинцовой, который находится в Котельниках Московской области. Дома в это время находился супруг Свинцовой, налетчики связали его, избили и украли €200 тыс.", - сказал собеседник агентства, добавив, что нападавших было трое, они были вооружены.

По его словам, сейчас полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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