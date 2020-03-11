Выходец из России подвергся разбойному нападению в центре Мехико

МЕХИКО, 11 марта. /ТАСС/. Вооруженный преступник во вторник попытался совершить разбойное нападение на выходца из России в районе Куаутемок в центре столицы Мексики. Об этом говорится в обнародованном заявлении управления общественной безопасности мегаполиса.

Злоумышленник с пистолетом потребовал от мужчины, находившегося за рулем автомобиля, отдать ему деньги и ценности. Преступника заметил сотрудник полиции, который вел патрулирование в этом районе, и потребовал от него немедленно бросить оружие. Вместо этого бандит произвел два выстрела по стражу порядка, после чего был ранен ответным огнем.

"Необходимо отметить, что быстрые действия сотрудника управления общественной безопасности не дали завершить разбойное нападение на 50-летнего выходца из России", - говорится в документе. Злоумышленник скрылся с места происшествия на мотоцикле, власти ведут его розыск. Сведений о состоянии потерпевшего обнародовано не было.