Деревообрабатывающая фирма в Приангарье нанесла ущерб природе на 40 млн рублей

ИРКУТСК, 11 марта. /ТАСС/. Следователи в Иркутской области возбудили уголовные дела по материалам природоохранной прокуратуры, которая обнаружила незаконное захоронение отходов работы лесопилки на порядка 40 млн рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, распространенном в среду.

Инспекторы выяснили, что крупная деревообрабатывающая организацией самовольно увеличила производственную территорию и создала могильник для отходов своей деятельности в лесу по соседству. При этом нарушители сняли и уничтожили почвы особо защитного участка леса, из-за чего погибли микроорганизмы и беспозвоночные животные, деградировали места обитания живых существ и растений. "По оценкам специалистов, ущерб почвам составил более 36 млн рублей, лесному фонду - около 4 млн рублей", - уточнила пресс-служба.

Материалы проверки направлены в следственные органы. Возбуждены два уголовных дела по ч. 3 ст. 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений") и ст. 246 УК РФ ("Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ"). Местный суд также по иску прокуратуры обязал предприятие прекратить незаконную деятельность, компенсировать ущерб, очистить захламленные участки и восстановить нарушенные земли.

В пресс-службе прокуратуры ТАСС сообщили, что руководитель предприятия находится под стражей, но по другому уголовному делу. Его обвиняют в контрабанде леса.