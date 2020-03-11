В селе на Камчатке сгорел скотник с животными

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Скотник сгорел в результате пожара в селе Тиличики на Камчатке. Все находившиеся в строении животные погибли, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС РФ.

"В 2:42 по местному времени (17:42 вторника мск) в селе Тиличики Олюторского мунципального района произошел пожар в одноэтажном бетонном здании скотника с деревянной крышей. Из-за позднего сообщения о пожаре на момент прибытия пожарных кровля горела по всей площади. Через некоторое время произошло обрушение крыши, и пламя перекинулось на стены строения", - сказали в МЧС. Огонь полностью потушили в 11:18 (02:18 мск).

Строение полностью сгорело. В нем погибли все животные, их количество устанавливается. Среди людей пострадавших нет.