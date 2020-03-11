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СМИ: жертвами обрушения гостиницы в Китае стали 27 человек

Двое остаются под завалами

ШАНХАЙ, 11 марта. /ТАСС/. Число жертв обрушения гостиницы в восточной провинции Фуцзянь возросло до 27, еще двое остаются под завалами. Такие данные рабочей группы по организации поисково-спасательной операции приводит в среду Центральное телевидение Китая.

Семиэтажное здание гостиницы под названием "Синьцзя" обрушилось в городе Цюаньчжоу 7 марта. Под завалами, согласно официальным данным, оказался 71 человек. К настоящему времени спасателям удалось извлечь из под завалов 69 человек, 25 из них на тот момент были уже без признаков жизни, еще двое скончались позже в больнице.

Во вторник заместитель главы Министерства по чрезвычайным ситуациям КНР Шан Юн сообщил, что, согласно данным предварительного расследования, обрушившаяся гостиница была построена незаконно. В здании также неоднократно производилась перепланировка с нарушениями.

Гостиница в момент обрушения использовалась для временного размещения на карантин лиц, имевших тесный контакт с инфицированными новым коронавирусом. Здание было построено в 2013 году, а в 2018-м его переделали под гостиницу. Площадь каждого из этажей составляет около 1 тыс. квадратных метров.

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Китай
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