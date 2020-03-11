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Муниципальный депутат Чувашии подозревается в получении взятки на сумму более 5 млн рублей

В настоящий момент он находится под стражей

ТАСС, 11 марта. Следственные органы возбудили новое уголовное дело в отношении члена Чебоксарского городского собрания депутатов, директора Чебоксарского техникума городского строительства и хозяйства, который в конце прошлого года был заключен под стражу по подозрению в растрате, превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Как сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Республике Чувашия, он подозревается в получении взятки на сумму более 5 млн рублей.

"Возбуждено новое уголовное дело в отношении директора Чебоксарского техникума городского строительства и хозяйства, являющегося депутатом Чебоксарского городского собрания депутатов, по признакам преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Служебный подлог" (четыре эпизода) и "Получение взятки в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2017 году подозреваемый получил взятку на сумму более 5 млн рублей от индивидуального предпринимателя, с которым ранее заключил договор на капитальный ремонт общежития техникума, а после подписывал фиктивные документы, содержащие заведомо ложные данные о выполненных работах.

Ранее в отношении директора техникума было возбуждено пять уголовных дел по статьям УК РФ "Растрата" - пять эпизодов, "Превышение должностных полномочий", "Служебный подлог" - шесть эпизодов и "Получение взятки в крупном размере" - три эпизода.

По данным следствия, в сентябре 2019 года обвиняемый поручил подчиненным перевести денежные средства техникума (340 тыс. рублей) на счет первичной профсоюзной организации учебного заведения для финансирования культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. В дальнейшем он использовал деньги по своему усмотрению, купив путевку в Словению за 346 тыс. рублей, где провел отдых вместе с женой. Кроме того, с сентября по декабрь 2018 года он заключил от имени возглавляемого им техникума 10 договоров с одной из организаций на проведение ремонта в учебном заведении. На счет подрядчика было переведено свыше 1,3 млн рублей. Однако работы выполнила не организация, а подчиненные по поручению директора.

В настоящее время все возбужденные уголовные дела соединены в одно производство. По ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а также наложен арест на его имущество на общую сумму более 6,5 млн рублей.

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РоссияЧувашия
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