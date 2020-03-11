Во Владимирской области школьница с диагнозом ОРВИ умерла в машине скорой помощи

ВЛАДИМИР, 11 марта. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета во Владимирской области начали проверку в связи со смертью 9-летней девочки, которой ранее врачи поставили диагноз ОРВИ. Ребенок умер в машине скорой помощи, сообщила ТАСС в среду старший помощник руководителя СУ СК РФ по Владимирской области Ирина Минина.

"9-летняя девочка заболела 5 марта, находилась она под наблюдением врача, который поставил диагноз ОРВИ. 7 марта ухудшилось состояние здоровья ребенка, скорую помощь вызвали только к вечеру. Врачи предпринимали реанимационные меры, но спасти девочку не удалось", - сказала она.

Как пояснила Ирина Минина, сейчас следствие не усматривает в действиях врачей очевидных упущений.