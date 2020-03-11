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В Смоленске обнаружили склад с 60 тыс. бутылок контрафактного алкоголя

Всего на складе хранилось около 2,5 тонны спирта

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Полиция в Смоленске обнаружила склад, где хранилось более 60 тысяч бутылок с поддельным алкоголем. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Задержан 53-летний местный житель, подозреваемый в незаконном хранении и сбыте крупной партии немаркированной спиртосодержащей продукции. Полицейские задокументировали несколько фактов сбыта фальсифицированного алкоголя в торговых точках города, а также установили местонахождение помещения, которое использовалось для его хранения. Прибыв на склад, они обнаружили около 2,5 тонны спирта и более 60 тысяч бутылок алкоголя различных наименований", - сказала Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ - "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки".

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РоссияСмоленская область
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