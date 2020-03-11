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На Ставрополье следователи проводят проверку из-за нападения на бригаду скорой помощи

По данным СМИ, медики отправились по вызову к женщине в село Казинку, однако ее родственники вели себя агрессивно и повредили автомобиль

ПЯТИГОРСК, 11 марта. /ТАСС/. Следователи СК РФ начали проверку в Андроповском районе Ставропольского края по факту нападения на бригаду скорой медицинской помощи. Об этом сообщили журналистам в среду в следственном управлении СК РФ по краю.

"В ходе мониторинга СМИ на сайте одного из информационных агентств выявлено сообщение о том, что бригада скорой помощи отправилась по вызову оказывать медицинскую помощь пациентке в село Казинку. Однако родственники женщины встретили скорую помощь агрессивно с рукоприкладством и повредили автомобиль", - говорится в сообщении.

По данному факту Кочубеевский межрайонный следственный отдел следственного управления СК РФ по краю проводит доследственную проверку.

Отмечается, что в настоящее время следователь СК РФ осмотрел место происшествия, опросил очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Теги
РоссияСтавропольский край
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