На Ставрополье следователи проводят проверку из-за нападения на бригаду скорой помощи

ПЯТИГОРСК, 11 марта. /ТАСС/. Следователи СК РФ начали проверку в Андроповском районе Ставропольского края по факту нападения на бригаду скорой медицинской помощи. Об этом сообщили журналистам в среду в следственном управлении СК РФ по краю.

"В ходе мониторинга СМИ на сайте одного из информационных агентств выявлено сообщение о том, что бригада скорой помощи отправилась по вызову оказывать медицинскую помощь пациентке в село Казинку. Однако родственники женщины встретили скорую помощь агрессивно с рукоприкладством и повредили автомобиль", - говорится в сообщении.

По данному факту Кочубеевский межрайонный следственный отдел следственного управления СК РФ по краю проводит доследственную проверку.

Отмечается, что в настоящее время следователь СК РФ осмотрел место происшествия, опросил очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.