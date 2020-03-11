Сотрудники букмекерской компании пойдут под суд за организацию азартных игр в Москве

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Сотрудники букмекерской компании "Росбэт" предстанут перед судом за организацию азартных игр в столице. Как сообщила ТАСС представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25 лиц, обвиняемых по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение незаконной игорной деятельности).

"Установлено, что на территории Москвы под прикрытием лицензии на право осуществления букмекерской деятельности действовала организованная преступная группа из числа сотрудников крупной букмекерской конторы, - сообщила она. - В пунктах приема ставок посетителям предоставлялась возможность принять участие в азартных играх, которые скрывались под программой "Угадай, где мяч", сутью которой являлось угадать линию или несколько линий, в которых произойдет совпадение мультипликационных картинок после прокручивания игровых барабанов".

Внешний вид игры и ее цель были аналогичны азартной игре на игровом автомате, а поверх картинок хаотично передвигался футбольный мяч. Игра загружалась через интернет с сервера, расположенного за рубежом.

Представитель прокуратуры не назвала компанию, но, как стало известно ТАСС, речь идет об ООО "Росбэт".

"К уголовной ответственности привлечено пять организаторов, которым предъявлено обвинение по 14 эпизодам преступной деятельности, в том числе генеральный директор организации и четыре технических сотрудника, разработавших и поддерживающих работоспособность программы с азартными играми", - сообщила представитель прокуратуры. По данным следствия, в состав преступной группы также входил управляющий игровым залом и 19 операторов игровых автоматов. В отношении остальных соучастников материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

Уголовное дело будет направлено в Тушинский суд Москвы для рассмотрения по существу.