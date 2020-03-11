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СК возбудил дело после смерти девятилетней девочки под Владимиром с диагнозом ОРВИ

Ребенку проводили реанимационные мероприятия в машине скорой помощи и больнице

ВЛАДИМИР, 11 марта. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти девятилетней девочки с диагнозом ОРВИ во Владимирской области. Об этом в среду сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.

Девочка жила в ЗАТО Радужный. По данным следствия, 4 марта у нее повысилась температура, а на следующий день мама привела дочь на прием к педиатру, который поставил диагноз ОРВИ, назначил лечение и домашний режим. Утром 7 марта состояние здоровья ребенка значительно ухудшилось, однако за медицинской помощью родители обратились в 18:30 мск.

Машина скорой помощи прибыла на место через четыре минуты после вызова, девочку решили госпитализировать. В машине скорой, а затем в городской больнице девочке проводили реанимационные мероприятия, которые не привели к положительному результату. Врачи констатировали смерть ребенка.

По месту жительства семьи, а также в машине скорой помощи и больнице провели осмотр, изъяли медицинские карты, записи с камер видеонаблюдения и видеорегистратор. 

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