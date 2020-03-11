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Следствие просит продлить арест обвиняемой в шпионаже против России Цуркан

Рассмотрение ходатайства назначено на 12 марта

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Следствие просит суд продлить арест обвиняемой в шпионаже в пользу Молдавии экс-члену правления компании "Интер РАО" Карине Цуркан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, куда поступило ходатайство о продлении срока содержания ее под стражей.

"Рассмотрение ходатайства органа следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Цуркан назначено в 10:30 мск 12 марта", - сообщили в суде.

Ранее Мосгорсуд продлил срок содержания Цуркан под стражей до 14 марта. Первый апелляционный суд отменил это решение, удовлетворив жалобу защиты, наложив на обвиняемую меру пресечения в виде запрета определенных действий. Это решение апелляционного суда в свою очередь было обжаловано прокуратурой в кассационной инстанции, и Второй кассационный суд решил вернуть обвиняемую в СИЗО. Апелляционный суд, вторично рассмотрев жалобу на продление ареста Цуркан, признал арест законным.

Дело Цуркан

Цуркан находилась под арестом более полутора лет, она содержалась в СИЗО "Лефортово". По версии следствия, 16 августа 2004 года она стала агентом, осуществляющим конфиденциальное сотрудничество с молдавской спецслужбой. В конце апреля 2015 года в Москве она получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества" и 29 сентября 2015 года передала этот документ спецслужбе Молдавии. Обвинение в окончательной редакции ей предъявлено по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), она утверждает, что никогда не была знакома с представителями зарубежных спецслужб, не видела документ, в получении и передаче которого ее обвиняют. Свое преследование она связывает с попыткой сместить ее с должности.

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