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В Кузбассе пострадали шесть человек при столкновении пассажирского автобуса и грузовика

Среди пострадавших двое детей

КЕМЕРОВО, 11 марта. /ТАСС/. В Юрге Кемеровской области городской пассажирский автобус врезался в стоящий на дороге грузовик. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГИБДД Кемеровской области.

По данным Центра медицины катастроф Кузбасса, в результате столкновения легкие травмы получили шесть пассажиров, в том числе двое детей.

"Предварительно установлено, что сегодня около 18:15 (14:15 мск) в Юрге водитель городского пассажирского автобуса ПАЗ не заметил остановившийся перед ним грузовой автомобиль Mercedes и совершил столкновение", - сказали в ГИБДД.

"Шестеро пострадавших, пятеро доставлены в больницу, среди них двое детей 2015 и 2018 годов рождения. Один [из пострадавших] от доставки в медицинское учреждение отказался. У всех диагностированы легкие травмы, они направлены на амбулаторное лечение", - уточнили в пресс-службе Центра медицины катастроф.

На месте ДТП сейчас работают инспекторы ГИБДД, они устанавливают все обстоятельства столкновения и степень вины каждого из участников дорожного движения.

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