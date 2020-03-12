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В Мельбурне мужчина с ножом напал на прохожих

Погибли два человека

СИДНЕЙ, 12 марта. /ТАСС/. Два человека погибли и еще двое были ранены в результате череды нападений вооруженного ножами мужчины на востоке австралийского города Мельбурн. Нападавший был застрелен в ходе ареста. Об этом в четверг сообщили в полиции штата Виктория.

В заявлении правоохранителей указано, что в ночь со среды на четверг в полицию Мельбурна поступило сообщение о мужчине с ножевыми ранениями, обнаруженном в одном из восточных районов города. Прибывший на место наряд оказал пострадавшему первую помощь, однако мужчина умер по прибытии в больницу. В ходе проверки обстоятельств произошедшего был установлен подозреваемый в нападении, который оказал сопротивление при задержании и был застрелен офицерами полиции.

По данным следствия, ранее вечером подозреваемый совершил еще ряд нападений на прохожих на улицах города, ранив офицера полиции и двух женщин, одна из которых также позднее умерла в больнице, а вторая находится в критическом состоянии.

По словам комиссара полиции штата Грэма Эштона, нападавший мужчина, личность которого уже установлена, не имел никаких связей с террористическими организациями и криминального прошлого. В данный момент следственная группа устанавливает точные обстоятельства всех трех инцидентов и мотивы преступника.

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