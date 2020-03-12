Суд приговорил членов ОПГ "ключевские" в Забайкалье 23-25 годам лишения свободы

ТАСС, 12 марта. Забайкальский краевой суд вынес приговор по уголовному делу об организованной преступной группе (ОПГ) "ключевские", шесть фигурантов дела приговорены к лишению свободы на сроки от 23 до 25 лет. Об этом сообщила в четверг пресс-служба региональной прокуратуры.

"Забайкальский краевой суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении руководителя и пяти участников ОПГ "ключевские", обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ст. 102 УК РСФСР, ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство при отягчающих обстоятельствах), ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ч.ч. 1 и 2 ст. 209 УК РФ (бандитизм). Фигурантам уголовного дела назначено наказание в виде лишения свободы от 23 до 25 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

С 1995 по 2005 год члены банды совершили убийства 12 человек, среди которых оказались как участники конкурирующих преступных групп, так и не связанные с криминалом граждане, входившие в круг общения. "Преступления отличались дерзостью и жестокостью, для их совершения использовалось огнестрельное оружие, а также форма сотрудников ДПС, - отметили в пресс-службе. - Двое создателей и руководителей банды убиты бывшими подчиненными в мае 2005 года, после чего деятельность остальных ее членов пресечена правоохранительными органами".

Расследование уголовного дела и его рассмотрение в суде, как пояснили в прокуратуре, было осложнено тем, что преступления были совершены более 20 лет назад. Также многие свидетели на хотели давать показания. "Тем не менее, стороной гособвинения суду представлены убедительные доказательства совершения особо тяжких преступлений в составе банды - устойчивой вооруженной группы, созданной в целях нападения на граждан", - добавили в ведомстве.

Приговор не вступил в законную силу.