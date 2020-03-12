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В Петербурге задержан продавец фейковых аккаунтов для клиентов каршеринга

Мужчина регистрировал учетные записи, используя для этого купленные в интернете фотокопии паспортов и водительских удостоверений, а после продавал аккаунты за 2-5 тыс. рублей

ТАСС, 12 марта. Сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге продавца фальшивых аккаунтов для клиентов каршеринга. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, с июня по октябрь прошлого года подозреваемый с помощью специальных компьютерных программ зарегистрировал на подставных лиц десятки учетных записей для доступа к сервисам проката автомобилей. В качестве документов, необходимых для регистрации, использовались приобретенные через интернет фотокопии паспортов и водительских удостоверений. Затем подозреваемый через мессенджер продавал созданные им учетные записи за 2-5 тыс. рублей.

Задержать подозреваемого удалось в тот момент, когда он пытался скрыться за рубежом. В квартире, где он проживал, прошли обыски, во время которых удалось найти и изъять два смартфона, использовавшиеся при регистрации аккаунтов, а также другие улики. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к компьютерной информации").

"Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - добавила Волк.

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РоссияСанкт-Петербург
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