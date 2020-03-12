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В Волгограде задержан директор фирмы по подозрению в афере при строительстве жилого дома

Директор волгоградской строительной фирмы заключил с гражданами три договора участия в долевом строительстве, получил 3 млн рублей, деньги растратил

ВОЛГОГРАД, 12 марта. /ТАСС/. Директор строительной фирмы и бухгалтер задержаны в Волгограде по подозрению в мошенничестве при строительстве многоквартирного дома с долевым участием, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила в четверг журналистам старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

"На основании материалов проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В настоящее время в порядке ст. 91 УПК РФ задержаны руководитель и бухгалтер строительной фирмы, решается вопрос об избрании им меры пресечения", - сказала Черединина.

Она уточнила, что надзорная проверка проводилась совместно с сотрудниками МВД России по Волгоградской области.

Прокуратура установила, что директор волгоградской строительной фирмы заключил с гражданами три договора участия в долевом строительстве при возведении многоквартирного жилого дома на территории райцентра Городище. Подозреваемый получил по этим договорам более 3 млн рублей. Деньгами он распорядился по своему усмотрению. Срок ввода жилого дома в эксплуатацию в соответствии с договорами был установлен до 31 декабря 2018 года. Строительство здания не завершено до сих пор. Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела.

 

Теги
РоссияВолгоградская область
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