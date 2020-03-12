Прокуратура комплексно проверит шахту "Воркутинская" после повторного ЧП

СЫКТЫВКАР, 12 марта. /ТАСС/. Воркутинская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли проведет комплексную проверку шахты "Воркутинская" АО "Воркутауголь" после повторного ЧП. Об этом рассказал ТАСС прокурор Сергей Данилов.

"Комплексную проверку проведем по шахте "Воркутинская". Слишком много инцидентов за короткий промежуток времени, это настораживает. Проверка по предыдущему инциденту займет еще около двух недель", - рассказал ТАСС прокурор.

По его данным, ранее проверки проводились в отношении юридического лица, АО "Воркутауголь", которое является эксплуатантом всех производственных объектов, всех шахт в Воркуте. "Нарушения, как правило, однотипные, идентичные на всех шахтах. Сказать, что на "Воркутинской" были особенные проблемы, сложно. За 2019 год на объектах АО "Воркутауголь" выявлено более 250 нарушений. Постоянно проверяем обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, реализацию планов ликвидации аварии", - сообщил прокурор.

Вечером 11 марта произошло задымление в шахте "Воркутинская" на магистральной конвейерной выработке на глубине 620 метров. На аварийном участке находился один человек, он вышел на поверхность самостоятельно. Все работники подземной смены шахт "Воркутинская" и "Заполярная" были эвакуированы, поскольку у шахт единая система вентиляции. Все 242 человека поднялись на поверхность сами, в результате инцидента никто не пострадал. В четверг утром работа обеих шахт возобновилась.

Это повторный инцидент на "Воркутинской" за неделю, утром 6 марта в конвейерном штреке подготовительного забоя произошел выброс метана, взрыва не последовало, сработала система защиты. В забое в этот момент находились четыре человека, двое из которых погибли. Был введен план ликвидации аварии, из 106 работников подземной группы на поверхность вывели 104. Работа шахты была приостановлена и возобновилась в ночь на 7 марта после того, как атмосфера в горных выработках была приведена в норму, а специальная комиссия завершила обследование проходческих и очистных забоев шахты.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц"). Организованы проверки. По данным предприятия, предположительно, инцидент носит природный характер. Шахта "Воркутинская" действует с 1973 года, мощность установлена на уровне проектной - 1,8 млн тонн угля в год. Промышленные запасы шахты составляют около 40 млн тонн угля.