В Чувашии 18 учеников и двое педагогов обратились к врачам с признаками кишечной инфекции

ТАСС, 12 марта. Массовое отравление выявлено в чебоксарской школе № 50, за медицинской помощью обратились 18 учеников и два преподавателя школы. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

"Двенадцатого марта 20 человек обратились за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции - два преподавателя и 18 учеников чебоксарской школы № 50. Всем оказана необходимая медицинская помощь", - отмечается в сообщении.

По информации министерства, всего госпитализировано 14 учащихся и двое взрослых. "В настоящее время восемь детей находятся на стационарном лечении в городской детской больнице №2, еще двое взрослых и шесть несовершеннолетних - в Больнице скорой медицинской помощи. Четверо детей проходят лечение амбулаторно (на дому)", - говорится в сообщении.

На случай поступления новых пациентов созданы резервные койки. Медицинские работники и специалисты управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике начали эпидемиологическое расследование по факту заболевания детей.