{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Приамурье неизвестный ранил из пневматического оружия двух школьников

Полиция задержала предполагаемого стрелка, им оказался старшеклассник, учащийся в одной школе с пострадавшими

ТАСС, 12 марта. Шестиклассник и восьмиклассник одной из средних школ города Свободного в Амурской области получили травмы после того, как неизвестный открыл по ним огонь из пневматического оружия. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе УМВД региона.

"В дежурную часть МО МВД России "Свободненский" поступило сообщение об инциденте в одной из местных школ, в результате которого двое учащихся 6-го и 8-го классов получили телесные повреждения. Предварительно установлено, что злоумышленник произвел выстрелы из пневматического оружия", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, медицинскую помощь пострадавшим на месте оказал школьный врач, после чего они были отпущены домой.

Полиция считает, что к происшествию может быть причастен 18-летний учащийся старшего класса школы. В отношении него избрана мера пресечения - обязательство о явке. Причины и обстоятельства инцидента выясняются. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Теги
РоссияАмурская область
Реклама на ТАСС
Восемь человек пострадали в ДТП с участием маршрутного такси в Петербурге
Водитель наехал на опору освещения на улице Савушкина
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС