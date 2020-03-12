В Приамурье неизвестный ранил из пневматического оружия двух школьников

ТАСС, 12 марта. Шестиклассник и восьмиклассник одной из средних школ города Свободного в Амурской области получили травмы после того, как неизвестный открыл по ним огонь из пневматического оружия. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе УМВД региона.

"В дежурную часть МО МВД России "Свободненский" поступило сообщение об инциденте в одной из местных школ, в результате которого двое учащихся 6-го и 8-го классов получили телесные повреждения. Предварительно установлено, что злоумышленник произвел выстрелы из пневматического оружия", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, медицинскую помощь пострадавшим на месте оказал школьный врач, после чего они были отпущены домой.

Полиция считает, что к происшествию может быть причастен 18-летний учащийся старшего класса школы. В отношении него избрана мера пресечения - обязательство о явке. Причины и обстоятельства инцидента выясняются. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".