Жительницу Ставрополья подозревают в убийстве новорожденного сына

ПЯТИГОРСК, 12 марта. /ТАСС/. Уголовное дело из-за убийства матерью новорожденного ребенка возбуждено на Ставрополье. Об этом сообщили журналистам в четверг в следственном управлении СК РФ по краю.

"Следственный отдел следственного управления СК РФ по краю возбудил уголовное дело по факту убийства матерью новорожденного ребенка сразу же после родов (ст. 106 УК Р)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, тело новорожденного мальчика, лежащее в пакете, обнаружили днем 10 марта на берегу пруда в поселке Иноземцево в Железноводске. Сейчас эксперты выясняют причину смерти ребенка.