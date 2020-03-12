В Казани полицейские задержали подозреваемого в обстреле автобуса

КАЗАНЬ, 12 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Казани задержали подозреваемого в обстреле пассажирского автобуса из пневматического оружия, им оказался местный житель. Об этом в четверг сообщается на сайте управления МВД России по Казани.

"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"), сотрудники полиции задержали 21-летнего местного жителя. 9 марта в отдел полиции "Юдино" поступило сообщение о том, что неизвестные повредили стекла маршрутного автобуса номер 46. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции провели осмотр и зафиксировали повреждение трех стекол в ряд с левой стороны центральной части пассажирского автобуса. Предварительно было установлено, что трещины на стеклах образовались в результате нескольких выстрелов из пневматического оружия", - говорится в сообщении.

На момент инцидента в салоне автобуса находились семь человек, никто из пассажиров не пострадал, уточнили в ведомстве.