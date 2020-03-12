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Следователи предъявили обвинение троим пособникам ИГ в Оренбургской области

Они обвиняются в финансировании терроризма

ОРЕНБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Сотрудники следственного управления СК РФ по Оренбургской области предъявили обвинение трем жителям региона в финансировании терроризма. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном портале Следственного комитета России.

"Троим местным жителям (38-летнему мужчине, его 46-летней супруге и их 32-летней родственнице) в зависимости от роли каждого предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности, т. е. финансирование терроризма") и ст. 205.6 УК РФ ("Несообщение о преступлении в сфере террористической деятельности")", - сказано в сообщении.

По версии следствия, с декабря 2015 года по март 2019-го обвиняемые, используя банковские карты, неоднократно собирали и передавали деньги участникам запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство". Они предназначались для дальнейшего финансирования подготовки и совершения преступлений террористического характера.

По данным пресс-службы УФСБ России по Оренбургской области, в ходе обысков, проведенных по четырем адресам в Оренбуржье и Татарстане, у семьи изъяли банковские карты, мобильные телефоны, более десяти изданий, включенных в федеральный список экстремистских материалов, флаг с символикой организации "Исламское государство", а также записи, подтверждающие прохождение задержанными лицами обучения в неофициальных исламских учебных заведениях за рубежом. В ведомстве уточнили, что переводимые из Оренбуржья деньги направлялись на нужды боевиков на Ближний Восток, для финансирования противоправной деятельности членов ИГ и на покупку авиабилетов для россиян, желающих вступить в ряды террористов.

По ходатайству следователей для двоих из трех подозреваемых избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Третий останется под подпиской о невыезде.

Дело было возбуждено по материалам УФСБ России, в настоящее время по нему проводятся следственные действия и оперативные мероприятия. Сотрудникам Следственного комитета предстоит установить участников террористической деятельности, а также суммы перечислений на счета запрещенных организаций, уточняется в сообщении ведомства.

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