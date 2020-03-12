В Петербурге задержаны двое мужчин за похищение человека и мошенничество

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Следователи, полицейские, сотрудники ФСБ и Росгвардии задержали в Санкт-Петербурге двух мужчин за похищение человека и мошенничество с государственной квартирой, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Петербургу.

"Задержаны два 49-летних местных жителя, которым предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений, решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Им предъявили обвинение по статье 159 часть 4 Уголовного кодекса ("Мошенничество"), а также по статье 126 по части 2 Уголовного кодекса ("Похищение человека").

По версии следствия, задержанные создали организованную преступную группу и осенью прошлого года подделали документы, с помощью которых получили в собственность квартиру, которая принадлежала администрации Петербурга.

Кроме того двое злоумышленников в декабре прошлого года, угрожая убийством, насильно затолкали мужчину в автомобиль у станции метро "Площадь Ленина" в Петербурге и увезли его в квартиру примерно в 15 километрах от места похищения. На следующий день похищенного планировали перевезти в другое место, однако во время перевозки мужчине удалось сбежать.

Как отметили в Следственном комитете, у задержанных проведены обыски, в ходе которых изъяты материалы, важные для расследования дела. В Следственном комитете полагают, что у задержанных были сообщники, а также обвиняемые могли быть участниками аналогичных преступлений.