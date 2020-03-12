В Волгограде по подозрению в сбыте наркотиков задержан португальский студент

ВОЛГОГРАД, 12 марта. /ТАСС/. Студент одного из волгоградских вузов, который является гражданином Португалии, задержан полицейскими по подозрению в сбыте наркотиков, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.

Силовики обнаружили у него более 30 свертков с наркотическим средством, а также три тайника, которые подозреваемый подготовил для дальнейшего сбыта.

Смольянинова уточнила, что результаты проведенной экспертизы подтвердили подозрения полицейских. Изъятое вещество является наркотической смесью, которая содержит психотропные вещества.

"Задержанный дал признательные показания и пояснил, что занимался сбытом наркотиков около месяца и действовал согласно инструкциям неустановленного лица, выполняя функции по расфасовке и закладке наркотиков для их сбыта бесконтактным способом на территории Волгограда", - уточнила руководитель пресс-службы областного главка МВД.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Сбыт наркотических средств"). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.