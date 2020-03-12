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Суд в Ивановской области арестовал двух мужчин, подозреваемых в убийстве подростка

Подросток пропал 23 февраля

ТАСС, 12 марта. Судья в Ивановской области принял решение об аресте двух мужчин, которые подозреваются в убийстве 13-летнего мальчика. Поиски ребенка велись более двух недель, сообщила на своем сайте пресс-служба следственного управления СК по региону.

10 марта в лесу у Кохмы Ивановской области было найдено тело 13-летнего подростка, которого в регионе искали с 23 февраля. Спустя пять дней после исчезновения мальчика было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). Мальчик проживал в Иванове, а Кохма находится рядом с этим городом.

По ее данным, один из задержанных рассказал следователям об убийстве и показал место преступления. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону, в ночь на 24 февраля подросток с двумя знакомыми шел в район старого кладбища Кохмы, между ребенком и взрослыми возник конфликт, в ходе которого мужчины задушили мальчика и оставили его в лесу у кладбища.

Теги
РоссияИвановская область
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