В Калининградской области школьница погибла после падения дерева во время шторма

КАЛИНИНГРАД, 12 марта. /ТАСС/. Придорожное дерево упало во время шторма на 12-летнюю школьницу в Гурьевске Калининградской области, девочка погибла, по факту происшествия начата проверка. Об этом сообщила журналистам представитель регионального следственного управления СК РФ Наталья Гацко.

"12 марта в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в городе Гурьевске погибла 12-летняя школьница. По данному факту следственными органами СК РФ по Калининградской области организовано проведение доследственной проверки", - сообщила Гацко.

По предварительным данным, от порыва ветра дерево упало на тротуар у проезжей части Калининградского шоссе в Гурьевске и придавило ребенка. Девочка получила смертельные травмы. На месте происшествия работает следственная группа регионального управления СК, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Калининградская область находится под влиянием Атлантического циклона. В регионе объявлено предупреждение об усилении ветра до 25-30 м/с, а на побережьях - до 35 м/ с. Пик непогоды прогнозировался на вторую половину четверга. Жителей призвали соблюдать осторожность, воздержаться от использования транспорта, не подходить близко к деревьям и неустойчивым конструкциям. Региональное управление МЧС также предупредило об опасности выхода в море и на внутренние водоемы. В школах отменили занятия второй смены.

В Калининградском Гидрометцентре ТАСС сообщили, что сильный ветер будет сохраняться в области и 13 марта.