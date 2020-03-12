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Эксперты опровергли версию о гибели девочки под Тамбовом в ДТП

Как сообщили в региональном управлении СК, она была задушена

ТАСС, 12 марта. Следователи в Тамбовской области получили результаты экспертизы, которую назначили после обнаружения 11 марта в лесу у города Котовска тела 13-летней девочки. Ранее подозреваемый в убийстве сказал, что ребенок погиб в ДТП, но экспертиза показала, что смерть ребенка наступила от удушения, говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.

"Судебно-медицинские эксперты обнаружили у потерпевшей черепно-мозговую травму, синяки и кровоподтеки в области лица. По предварительным данным, причиной ее смерти стала механическая асфиксия. Характер и локализация телесных повреждений на теле жертвы с большей вероятностью исключают версию подозреваемого об имевшем место дорожно-транспортном происшествии", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, следователи еще назначили ряд криминалистических экспертиз.

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РоссияТамбовская область
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