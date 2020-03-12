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Суд в Казани арестовал женщину, подозреваемую в убийстве малолетнего ребенка

Она заключена под стражу до 1 мая

КАЗАНЬ, 12 марта. /ТАСС/. Ново-Савиновский районный суд города Казани избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении местной жительницы, подозреваемой в убийстве одного сына и травмировании другого. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 18 суток, то есть по 1 мая 2020 года", - сказала собеседница агентства.

По данным пресс-службы следственного управления СК РФ по Татарстану, 1 марта в квартире одного из домов в Казани женщина нанесла ножевые ранения двум сыновьям 2012 года рождения, после чего пыталась покончить с собой. Один ребенок умер на месте, второго доставили в медучреждение. Следственные органы СК РФ по республике возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"), ч. 3 ст. 30 п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух или более лиц").

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РоссияТатарстан
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