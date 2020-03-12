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СМИ: в Каире столкнулись два пассажирских поезда

По предварительной информации, пострадали 13 человек

КАИР, 12 марта. /ТАСС/. Два пассажирских поезда столкнулись в четверг на подъезде к центральному вокзалу Каира. Как передает информационный портал "Al Watan", составы следовали из Верхнего Египта, и на столичном перегоне один состав нагнал другой. Несколько вагонов сошли с рельсов.

По предварительной информации, пострадали 13 человек.

Как сообщил телеканал Al Arabiya, столкновение произошло между станцией Рамсес, расположенной в центральной части города, и железнодорожной станцией в районе Имбаба.

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Египет
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