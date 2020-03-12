Москвич пытался расплатиться в магазине фальшивой купюрой и угрожал пистолетом кассиру

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который пытался расплатиться в магазине на юге Москвы фальшивой пятитысячной купюры, угрожая пистолетом продавщице, а затем скрыться на такси. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.

Как отметили в главке, злоумышленник в магазине на улице Медынская на кассе дал кассиру фальшивую купюру. Когда женщина распознала подделку, он стал угрожать ей пистолетом, а когда прибыли правоохранители выбежал из помещения, сел в такси и уехал.

Установлено, что злоумышленник угрожал женщине пневматическим пистолетом. В настоящее время для дальнейшего разбирательства он передан сотрудникам полиции.