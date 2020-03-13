{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве потушили пожар в автосервисе

Площадь возгорания составила около 200 кв. м, сведений о пострадавших нет

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Пожар в автосервисе на Бауманской улице в центре Москвы ликвидировали на площади около 200 кв. м. Об этом ТАСС в четверг вечером сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"Принятыми мерами в 21:48 объявлена ликвидация пожара", - сказал собеседник агентства, добавив, что его площадь составила около 200 кв. м. "Сведений о пострадавших не поступало", - отметили в главке.

Вечером в четверг в автосервисе, расположенном на Бауманской улице в центре Москвы, начался пожар на площади 100 кв. м. В 20:32 пожарным удалось локализовать возгорание.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Суд Москвы продлил арест обвиняемым в госизмене Воробьеву, Лыхмусу, Васильеву и Валуеву
По данным следователей ФСБ, фигуранты могли передавать за границу сведения, составляющие государственную тайну, либо совершить иные действия, направленные против безопасности России
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС