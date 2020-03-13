В Москве потушили пожар в автосервисе

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Пожар в автосервисе на Бауманской улице в центре Москвы ликвидировали на площади около 200 кв. м. Об этом ТАСС в четверг вечером сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"Принятыми мерами в 21:48 объявлена ликвидация пожара", - сказал собеседник агентства, добавив, что его площадь составила около 200 кв. м. "Сведений о пострадавших не поступало", - отметили в главке.

Вечером в четверг в автосервисе, расположенном на Бауманской улице в центре Москвы, начался пожар на площади 100 кв. м. В 20:32 пожарным удалось локализовать возгорание.