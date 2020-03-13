Жители 11 населенных пунктов Тывы остались без электроснабжения из-за аварии

ТАСС, 13 марта. Жителей 11 населенных пунктов с населением 16,7 тыс. человек в Республике Тыва отключили от электроснабжения в результате аварии на высоковольтной линии, которая произошла утром в пятницу. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

"Поступило сообщение о нарушении электроснабжения в 11 населенных пунктах двух муниципальных образований (Бай-Тайгинский, Барун-Хемчикский район). Причина - вышла из строя линия Ак-Довурак-Тээли ВЛ-35. Под отключение попало 3610 жилых домов, в которых проживает 16744 человека, а также 34 социально-значимых объекта", - говорится в сообщении.

Уточняется, что аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам.

По данным синоптиков, в указанных районах утром в пятницу - минус 8 -11 градусов, без осадков, скорость ветра - до 8 м/с.