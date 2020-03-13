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В Белоруссии сильный ветер привел к сбоям в электроснабжении почти 1000 населенных пунктов

На границе с Литвой приостановлено оформление транспорта

МИНСК, 13 марта. /ТАСС/. Сильный порывистый ветер привел к нарушению электроснабжения 976 населенных пунктов по всей Белоруссии. Об этом сообщило в пятницу объединение "Белэнерго".

"Энергетики работали всю ночь в усиленном режиме и продолжают работать над восстановлением электроснабжения 976 населенных пунктов по всей Беларуси", - отмечается в сообщении.

По состоянию на утро пятницы, ведутся работы по восстановлению электроснабжения 162 населенных пунктов, 107 из которых находятся в Витебской области.

Со своей стороны сотрудники Гродненской региональной таможни заявили, что в пункте пропуска "Мядининкай" на белорусско-литовской границе из-за сбоев в электропитании приостановлено оформление транспорта. "По информации литовской таможенной службы, сегодня с 00:30 по белорусскому времени (совпадает с московским - прим. ТАСС) в пункте пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог") приостановлено оформление всех видов транспорта. Из-за порывов ветра на литовской стороне пункта пропуска отключено электричество", - указывается в сообщении.

По прогнозам синоптиков, 13 марта сохранится сильный порывистый ветер, причем преимущественно на северо-востоке Белоруссии. Объявлен оранжевый уровень опасности.

Теги
БелоруссияЛитва
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