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В Москве пресекли продажу 2,5 тонны незаконно добытого камчатского краба

Стоимость продукции составила около 5 млн рублей

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Полицейские обнаружили в кузове машины на Калужском шоссе более 2,5 тонны незаконно выловленного камчатского краба. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с представителями Росрыболовства пресечена попытка продажи крупной партии камчатского краба, предположительно, незаконно добытого в акватории Баренцева моря. Оперативники установили, что злоумышленники планируют реализовать товар на территории Троицкого и Новомосковского административных округов столицы и перевозят его на автомобиле Hyundai Porter красного цвета", - рассказала она.

По ее словам, эта машина была обнаружена полицейскими в промзоне рядом с Калужским шоссе. "В кузове машины находилось свыше 2,5 тонны замороженной продукции, стоимостью около 5 млн рублей. Обязательная маркировка, предусмотренная законодательством РФ, отсутствовала. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - добавила Волк, отметив, что изъятая продукция передана на ответственное хранение.

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