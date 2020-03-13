Бывший замруководителя Кавказского управления Ростехнадзора получил тюремный срок

ПЯТИГОРСК, 13 марта. /ТАСС/. Бывший заместитель руководителя Кавказского управления Ростехнадзора признан виновным в получении взятки в 1 млн рублей на Ставрополье, ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы. Об этом сообщили журналистам в пятницу в следственном управлении СК РФ по краю.

"Бывший заместитель руководителя Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Дмитрий Заварзин признан виновным по ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По данным следствия и суда, в апреле 2019 года Заварзин получил 1 млн рублей через посредника фирмы, осуществлявшей строительство солнечной электростанции. За эти деньги чиновник обещал выдать разрешение на производство пуско-наладочных работ и на допуск в эксплуатацию электростанции.