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"Заминированный" самолет рейсом Москва - Челябинск успешно сел в аэропорту назначения

На борту находятся 82 пассажира и шесть членов экипажа

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Неизвестные сообщили о "минировании" самолета рейсом Москва - Челябинск. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Неизвестные анонимно сообщили о "минировании" еще одного самолета, рейсом Москва - Челябинск. Он не менял маршрут и уже приземлился в пункте назначения", - сказал собеседник агентства.

Самолет вылетел из Москвы в 14:00 мск. На борту воздушного судна находятся 82 пассажира и шесть членов экипажа. Борт осмотрят на наличие взрывных устройств.

Ранее в пятницу был "заминирован" самолет Санкт-Петербург - Екатеринбург. Он приземлился в аэропорту Кольцово.

3 марта неизвестные "заминировали" два пассажирских самолета, 5 марта - четыре, 6 и 11 марта - еще по одному. Все сообщения об угрозе взрыва также оказались ложными. Источник в силовых структурах отметил, что неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирования" зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний, а также самолетов.

Теги
РоссияЧелябинская область
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В Екатеринбурге сел "заминированный" борт из Петербурга
Самолет совершил посадку в аэропорту прилета
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