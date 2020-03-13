"Заминированный" самолет рейсом Москва - Челябинск успешно сел в аэропорту назначения

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Неизвестные сообщили о "минировании" самолета рейсом Москва - Челябинск. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Неизвестные анонимно сообщили о "минировании" еще одного самолета, рейсом Москва - Челябинск. Он не менял маршрут и уже приземлился в пункте назначения", - сказал собеседник агентства.

Самолет вылетел из Москвы в 14:00 мск. На борту воздушного судна находятся 82 пассажира и шесть членов экипажа. Борт осмотрят на наличие взрывных устройств.

Ранее в пятницу был "заминирован" самолет Санкт-Петербург - Екатеринбург. Он приземлился в аэропорту Кольцово.

3 марта неизвестные "заминировали" два пассажирских самолета, 5 марта - четыре, 6 и 11 марта - еще по одному. Все сообщения об угрозе взрыва также оказались ложными. Источник в силовых структурах отметил, что неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирования" зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний, а также самолетов.