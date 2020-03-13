{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Краснодарском крае произошел пожар на птицефабрике на площади 1,2 тыс. кв. м

Возгорание ликвидировали

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Ремонтируемый корпус племенного птицеводческого завода "Лабинск" горит в поселке Прохладный в Краснодарском крае на площади 1,2 тыс. кв. метров. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 17:57 мск по прибытии к месту первого подразделения установлено, что происходит загорание ремонтируемого корпуса птицефабрики на площади 1,2 тыс. кв. метров. Пожару присвоен второй (повышенный) номер сложности", - сказали в пресс-службе.

Возгорание ликвидировали в 18:36 мск.

Всего к ликвидации пожара, как отметили в МЧС, привлекались 50 человек и 15 единиц техники, из них от МЧС России 30 человек личного состава и девять единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

В новость были внесены изменения (19:07 мск) - добавлена информация о ликвидации возгорания. 

Теги
РоссияКраснодарский край
Реклама на ТАСС
Дело Пола Уилана
Дело Пола Уилана направили в суд
Судебное заседание начнется до 28 марта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС