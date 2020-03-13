В Краснодарском крае произошел пожар на птицефабрике на площади 1,2 тыс. кв. м

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Ремонтируемый корпус племенного птицеводческого завода "Лабинск" горит в поселке Прохладный в Краснодарском крае на площади 1,2 тыс. кв. метров. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 17:57 мск по прибытии к месту первого подразделения установлено, что происходит загорание ремонтируемого корпуса птицефабрики на площади 1,2 тыс. кв. метров. Пожару присвоен второй (повышенный) номер сложности", - сказали в пресс-службе.

Возгорание ликвидировали в 18:36 мск.

Всего к ликвидации пожара, как отметили в МЧС, привлекались 50 человек и 15 единиц техники, из них от МЧС России 30 человек личного состава и девять единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

В новость были внесены изменения (19:07 мск) - добавлена информация о ликвидации возгорания.